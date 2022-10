LAPS JÄLLE HAIGE? Kuidas tugevdada immuunsüsteemi ja teda tervena hoida?

Väikelastele piisab karastamiseks juba sellest, et nendega jaheda ilmaga õues viibida. Värske õhk on nii lastele kui ka täiskasvanutele vajalik, kuna see puhastab hingamisteid ja varustab meid piisava hapnikuga. Loomulikult tuleb valida ilmastikule vastav riietus – see kehtib igal aastaajal. Üldiselt võiks lähtuda põhimõttest riietada lapsi samamoodi, nagu me riietame iseend. Lapsi ei ole vaja liiga soojalt sisse pakkida, eriti kui nad õues jooksevad ja mängivad. Liigutamisega hakkab keha soojenema ning liiga soojad rõivad põhjustavad higistamist. Kui siis laps järsku niiske nahaga tuule kätte satub või kaua külma käes seisab, on see talle ohtlik.

Oluline on hoida ka laste jalad soojas ja kuivad. Kui need saavad niiskeks ja jahtuvad maha, võib külm reflektoorselt mõjutada hingamisteid ning kurgu või mandlite põletik on kerge tekkima. Kui ettevaatusabinõudest tolku ei ole ja lapsel tekib palavik, tähendab see, et keha võitleb haigustekitajate vastu – seda tuleb talle võimaldada. Palavikualandajat tuleks võtta alles siis, kui kehatemperatuur on 38,5 või enam kraadi, 37-kraadise palavikuga saab keha ise hakkama.

Oluline on aga see, et viiruste perioodil välditakse lastega rahvarohkeid kohti, sest viirused levivad kiiresti just suletud ruumides. Ja alahinnata ei tohiks ka üldiseid hügieeninõudeid – käsi tuleb pesta sageli ning aevastamisel ja köhimisel tuleks katta suu salvrätiku või varrukaga.

Immuunsüsteemi toetab tervislik toidulaud

Immuunsüsteemi tõhusaks toimimiseks on seda vaja toetada vitamiinidega, mis tuleks üldjuhul kätte saada mitmekesise toidulaua kaudu. Siinkohal pole vahet, kas tegu on lapse või täiskasvanuga – vitamiinid on meile kõigile ühtviisi vajalikud, lihtsalt erinevates kogustes. Viljeldes tervislikku eluviisi, mille osaks on mitmekesine ja täisväärtuslik toitumine, liikumine ja piisav uni, ei pruugi me toidulisandeid vajada.

Immuunsüsteemi jaoks on eriti olulised C- ja D-vitamiinid, samuti mineraalid. C-vitamiini saame näiteks puuviljadest (eriti head on tsitruselised!), marjadest (mustsõstrad, astelpajud, kibuvitsamarjad), lehtkapsast, paprikast ja teistest värsketest köögiviljadest. D-vitamiini sisaldavad munakollased, kalamaksaõli, erinevad kalad ning piimatooted.