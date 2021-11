EMA PIHTIMUS: „Kuidas olla oma lastele hea ema, kui ma ei tunne ennast enam ammu inimesenagi?” 

Kurvaks teeb Kaiat ka see, et ta tahab oma lastele olla hea ema, eeskuju ja nendega koos tegutsemist nautida, aga igal hommikul ärkab ta tundega, et ei jaksa ja ootab vaid päeva lõppu. „Ma ei naudi enam midagi. Tunnen, nagu oleks lihtsalt üks vari, kes elab koos mu lastega. Nemad tahavad minuga mängida, aga mina ei jaksa.”