EMA PIHTIMUS: „Ma fantaseerin õhtuti magama minnes vaid ühest asjast!” 

„Sellest hetkest, kui lapsed magavad ja saan ka üksinda voodisse heita. Lähen tihti enne abikaasat magama, et saaksin rahus laiutada, kellegi hingamine mind ei segaks ja käsi mu olemasolu ei kontrolliks,„ sõnab Kaari. Naine selgitab, et kuna öösel tulevad mõlemad lapsed neile kaissu – üks ühele poole teda, teine teisele, siis jääb ta kahe lapse vahele ja vahib enamus ööst vahelduva eduga lakke. „Kuidas sa magad, kui üks laps rullib ennast sinu peale ja teine magab nii külje all, et hingad tema väljahingatavat õhku?“