VEEL NÄDAL KODUÕPET? Kelle laps nutab klassikaaslaste järele, kes aga on rõõmus, kuna koroona tuli perre just koolist 

Kolme lapse ema Anna sõnas, et tema peres tulid 11-aastasel noormehel distantsõppest teada saades silma pisarad. Niigi oli klass pikalt isolatsioonis, vahepeal oli vaheaeg ja nüüd ei näe sõpru juba kokku terve kuu aega!

„Distantsõpet on nii palju olnud, et poja klassis on aeglasemad nii palju maha jäänud, et minu lapsel on koolis väga igav. Õppetempo on nii aeglane, teiste järele aitamine võtab nii palju aega, et kirkamatel tekib vastupidine „areng“,“ kurtis ta.

Seevastu tallinlanna Malles sõnul, kel on kaks last, on distantsõppe jätkumine aga hea uudis. „Nii mina kui mu mitmed tuttavad said vaktsineerituna koroona just koolilapse käest,“ lausus ta. „Meile muidugi selline õpe ka väga sobib.“

Sama arvas ka vanaema Eda: „Siis jõuaksid need reisilt tulnud lapsed kodus rohkem püsida,“ nentis ta.

Samuti kahe lapse isa Risto, kelle kooliskäivat poega õpetab hetkel tema pensionärist ema, on aga linnavalitsuse halvast teavitustööst veidi nördinud: „mind ärritab kõige rohkem, et see kahe nädala minimaalvajadus oli ette teada. Ja äkki isegi õigustatud. No äkki on. Aga inimesed tahavad ju plaane teha.“

Tema perel on tegelikult vedanud, kodus ootab ülikooliharidusega reaalainete õpetaja, kes pensionil. Vanaema Leila aga pole kehtiva süsteemiga sugugi rahul. „Ma olen nädal aega saanud seda pealt näha. Sisuliselt olen ma täiskohaga koduõpetaja. Laps vajab abi igal sammul.

Leila lapselaps on 11-aastane. Koduõpe on tähendanud palju eri süvenemisastmega harjutusi. Kehalisetund näiteks eeldas, et laps käib väljas mööda äärekive keksimas „Täna sadas vihma, no ma ei lase teda sinna lompidesse.“ Vanaema sõnul on reaalainetes õpetajad videotundideks puudulikult ette valmistunud. Palju on tehnilisi probleeme, mistõttu tunnist suur aur läheb kellegi arvuti seadistamisele.