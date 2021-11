Kolm põlvkonda mudelautode kollektsionääre: „Enamasti on need kas hindamatud või väärtusetud.“  

Toomas (57), Tanel (30) ja Tiit (3) on Simonite pere vahvad mehed-pojad, kelle ühiseks nimetajaks on mudelsõidukite kogumine. Huvitaval kombel seisab kollektsioon Toomase ja tema abikaasa Pireti Nõmmel asuvas majas täpselt selle koha peal, kus mehe vanaisal oli vanasti garaaž ... Toomase sõnul on kogujaid igasuguseid – nii neid, kellel samasugune vitriinkapp, kui ka neid, kes koguvad lihtsalt enda jaoks ega tule oma koguga kunagi avalikkuse ette.