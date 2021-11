ISADEPÄEV | Ilmar Taska: „Vahel on päris hea maailma lapsesilmadega vaadata.“ 

Ilmar (68) talvitub praegu perega Lõuna-Californias Palm Desertis, vanas Hollywoodi talvekuurordis. Kui meil on varahommik, valitseb seal hilisõhtu. „Päevarežiim meil natuke ikka kehtib küll, aga segadust hakkab tekitama tõik, et teil Euroopas on juba talveajale mindud, aga siin muutus see alles läinud pühapäeval. Tõtt-öelda on mul seoses uue raamatu väljatulekuga õhtust tööd rohkem ja ema Hille proovibki neid praegu laste kilgete saatel magama panna.“