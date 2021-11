ISADEPÄEV | Ott Kilusk kaksikutest ja oma perest: „Oleme nii kentsakas ja lahe seltskond, et ükskõikseks ei jäta kedagi!“ 

Oti (46) ja lavastaja Kaili Viidase kaksikud tütred Leenu ja Lauli saavad kohe-kohe nelja-aastaseks. „Seda päeva, kui sain teada, et perre on oodata kaksikuid, ei unusta ma kunagi,“ sõnab Ott. „Mõtlesin, kuidas see nii saab olla?! Aga Kaili vanaisa oli kaksik ja ju need geenid nõnda meieni jõudsid. Eks ma tundsin ikka hirmu ka, kuidas me selle kõigega hakkama saame.“