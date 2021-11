MILLINE NIMI LAPSELE PANNA? Kui populaarsed on maailmas levinuimad nimed Eestis? 

Statistikaameti andmeil on 2021. aasta 1. jaanuari seisuga eesnimi Olivia 513 naisel, olles populaarsuselt 302. kohal. Nime Liam kannab aga vaid 59 meest, jõudes sellega 845. kohale.

Eestis on 1006 Emmat ja see on populaarsuselt 185. naisenimi. Küll aga oli Emma 2020. aastal üks enimpandud tüdrukunimesid, olles siinmail kolmandal kohal. Noah on aga veel vähem levinud kui Liam. 1. jaanuari seisuga on eesnimi Noah 16 mehel ja see on populaarsuselt 1717. mehenimi.

Kolmandal kohal on tüdrukunimede seas Amelia ja poistenimede seas Oliver. Kui Eestis on nimi Amelia 383 naisel, siis Oliver on märksa populaarsem. Oliveri-nimelisi mehi on 2697 ja see on populaarsuselt 52. mehenimi. 2020. aastal oli Oliver üks populaarsemaid poisinimesid Eestis. Kõige populaarsem oli Robin ning seejärel kohe Oliver.

Tüdrukunimedest on populaarsuselt neljas Ava, Eestis on see nimi vaid seitsmel naisel. Poistenimede seas on maailmas sama levinud Elijah, ent sellekohane statistika Eestis puudub, kuna sellise nimega inimesi Eestis ei ela või on neid vähem kui 5. Ent eestipärasemat nime Elias kannab 91 meest.