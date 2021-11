TÄIELIK ÕUDUSUNENÄGU! Paar kasvatas võõrast last neli kuud, sest viljatusravi kliiniku labor ajas embrüod sassi! 

Muusik Alexander Cardinale (41) ja tema naine Daphna (43) said 2019. aasta septembris tänu kunstlikule viljastamisele tütre. Ent paaril tekkis kahtlus, et äkki pole laps nende oma, sest ei sarnanenud neile üldse. Nii tehtigi DNA-test, millest selgus kohutav tõsiasi. Mitte kumbki vanem polnud lapsega bioloogiliselt seotud. Viljatusravi kliinik kinnitas hiljem, et laboris läksid kaks embrüot vahetusse. 2020. aasta jaanuaris leppisidki paarid kokku, et vahetavad oma lapsed tagasi. Meediale antud intervjuus kirjeldas Alexander läbielatut kui tõeliselt võimatut õudusunenägu ning Daphna sõnul ei ole võimalik kirjeldada seda valu, mida nad läbi elanud on. Segadus on mõjutanud ka paari viieaastast tütart, vahendab Daily Mail.