IGAVESEKS MUUTUNUD ELU: liivakastis lämbunud lapse ema: „Meie seni täiesti tervest lapsest on saanud laps, kes on poolpime, ei liigu, ei söö, ei räägi!“ 

„Kui istud intensiivis, on sul pealtnäha magav ja terve laps, sa arvad, et ta ärkab ja jätkab sealt, kus enne oli. Aga nüüd oli meie seni täiesti tervest lapsest saanud laps, kes on poolpime, ei liigu, ei söö, ei räägi,“ sõnab Ema Eesti Ekspressile.

„Tahan öelda igale lapsevanemale, et tuleb nautida pere pisikesi argimuresid, nüüd alles saame aru, kui lihtne on elada väikeste muredega. Meile on nüüd öeldud, et andke laps hoiukodusse – alguses käite kolm korda nädalas vaatamas, siis kaks korda, lõpuks ei tule üldse,“ sõnab ta, küsides, milline ema või isa annab oma lapse ära?