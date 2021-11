EMA PIHTIMUS: „Mu kaklevad lapsed ajavad mu hulluks ja mul ei ole neid kuskile saata!” 

Foto: Pexels

„Kuidas on võimalik, et ainult minu lapsed kaklevad? Koguaeg! Ei möödu päevagi, mil ei käiks mingi vägikaika vedu,“ kirjutab kahe lapse ema Kaire. „Ainus aeg päevas kus nad ei kakle on siis, kui nad mõlemad lasteaias on, aga nii kui nad sealt tulevad ja autosse istuvad, algab iga õhtune õudusunenägu!“