19 PERESÕBRALIKKU TOIDUKOHTA | Kuhu lastega sööma minna?  

Žürii Ugandi restoranis. Pereisa Hanori Perlov koos pesamuna Berili ja vanema tütre Hanaliga. Foto: Erakogu

„Peresõbralikkus ei ole midagi enesestmõistetavat, see ei tule üleöö ega autopiloodi pealt, vaid on pikaaegse pühendumuse ja töö vili,“ ütleb Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. Et tunnustada toidukohti, kus pakutakse lastega peredele meeldejäävaid restoranikogemusi, valis liit tänavu esimest korda peresõbralikke toidukohti. Märgise pälvis 19 kohvikut ja restorani.