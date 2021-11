ISADEPÄEV | Kui isa kannab tööl mundrit ja relva. Välismissioonidel teeniv kapral Margus Mitt: vahel mõtlen, äkki ikka ei läheks  

Kui enamik isasid läheb hommikul tööle ja naaseb iga päev õhtul tagasi koju, siis on ka ameteid ja elukutseid, kus sellist luksust pole. Kapral Margus Mitt (33) viibib Malis välisoperatsioonil, samal ajal kui kodus ootab teda kolme ja poole aastane tütar. „Eks seda on ette tulnud küll, et mingil hetkel avastad end mõttelt: „Äkki ikka ei läheks?“" tunnistab Mitt.