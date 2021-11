Uuring: kolmandik noortest isadest tunnevad, et pere kannatab nende töö tõttu 

Uuringus esitati küsimus ka laste arvu kohta: „Ideaalses maailmas – kui palju lapsi sooviksite/oleksite soovinud näha enda peres kasvamas?“ Selgus, et ühte last oleks soovinud peres kasvamas näha kuus protsenti, kahte last 36, kolme last 41 ning nelja või enamat last 13 protsenti meestest. Rahvuste lõikes on märkimisväärsed erinevused: kui eesti meeste puhul oli kõige enam kolme lapse soovijaid (43%), siis muust rahvusest meeste sagedasim eelistus oli kaks last (45%). Rahvuste vaheline erinevus ideaalseks peetavas laste arvus on kooskõlas erinevusega tegelikult saadud laste arvus.

Suurema pere ehk kolme ja enama lapse eelistus oli sagedasem üle 45-aastastel meestel, ületades 60 protsenti. Hariduse lõikes sooviksid ideaalsete tingimuste korral kõige sagedamini kolme või enama lapse isaks olla kõrgharidusega mehed (56%), perekonnaseisu järgi aga abielus olevad mehed (63%).

Oma isaga oli heades või pigem heades suhetes 72 protsenti meestest, samas kui emaga oli heades suhetes enda sõnul 89 protsenti meestest. Suhe isaga sõltub palju ka vanusest. Kui noorimate meeste, 18–24-aastaste puhul oli isaga heades suhetes 67 protsenti meestest, siis kõige vanemas vanuserühmas küündis see üle 80 protsendi. Suhted emaga on ühtviisi sageli head igas vanuses meeste puhul.

Paarisuhted enamasti õnnelikud

Küsitlus näitas ka, et valdav enamus paarisuhetest on õnnelikud – 90 protsenti meestest hindasid enda paarisuhet õnnelikuks või pigem õnnelikuks. Veidi vähem, 83 protsenti paarisuhtes olevatest meestes uskusid, et praegune paarisuhe jääb kestma kuni surmani. Usk suhte püsimajäämisesse kasvas koos vanusega – kui 18–24-aastastest uskus kokkujäämisesse 60 protsenti, siis 55-aastastest ja vanematest koguni 90 protsenti või enam.

Paarisuhtes mitteolevatel meestel paluti hinnata, kas nad usuvad, et suudavad õnneliku ja kestva paarisuhte luua. Üksikutest meestest 64 protsenti arvas, et see on võimalik, kuid optimism tuleviku suhtes vähenes koos vanuse kasvamisega.

Pea kõik Eesti isad leidsid, et mehel on pereelus tähtis roll – nii arvas 96 protsenti isadest. Üsna samal määral pidasid isad tähtsaks ka naise rolli pereelus (98%). See tulemus kinnitab paarisuhte väga suurt tähtsust nii meeste kui naiste jaoks. Samas olid umbes veerand meestest siiski murelikud, kas Eestis leidub laste emaks sobivad naisi piisavalt. Naised olid meeste suhtes aga veelgi kriitilisemad – koguni 39 protsenti naistest leidis, et laste isaks sobivaid mehi on Eestis liiga vähe. Tulemus on kooskõlas ka meeste suurema lastetusmääraga võrreldes naistega.