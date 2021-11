VAHVAD VIDEOD | Õpi Eesti pärimuslikke lastelaule koos lapse ja lõbusa videoga 

„Laulumängud Annikaga” on rahvamuusiku ja õpetaja Annika Mändmaa 4-osaline veebisaade. Selle kaudu on vanematel ja lastel võimalik interneti teel pärimuskultuurist osa saada. Videotes esitatame Eesti pärimuslikke lastelaule.

„Meiega saab kohe kaasa laulda ka siis, kui lood eelnevalt tuttavad ei ole,” kirjutab Annika ise oma videot all.

Tema sõnul sobib saade igas vanuses laulu- ja mängusõpradele – eelkooliealistest pensionärideni. Eelkõige on see aga mõeldud lastele ja vanematele koos vaatamiseks ja kaasategemiseks.

„Anname laulude kõrvale ka ülesandeid, mida on võimalik teostada nii videote vaatamise ajal kui ka pärast seda (näiteks: joonista pilt kuuldud laulu kohta, ehitada omale ise käepärastest mänguasjadest-patjadest laev, et seal laevamängu mängida, küsida vanavanematelt üks laul, mida neile lapsena lauldi jne). Eeskujuks kodustele kuulajatele on lauluring salvestatud koos laste ja nende vanematega. Soovime soodustada pärimuslike lastelaulude laulmist koduses õhkkonnas, lapse ja vanema ühist ajaviitmist ning pärimuse edasikandmist põlvest-põlve,” sõnab ta.