Tallinna koolide distantsõpe aitas nakatumisnäitajaid allapoole viia. Koolijuht: laiem küsimus on, kas pidev kontaktõpe on üldse tulevikus vajalik

Distantsõpe: osadele õpilastele sobib see hulga rohkem kui kontaktõpe, teised jälle vajavad sotsialiseeruvamat keskkonda, tõdeb Pelgulinna gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur.

Teisipäeval kohtusid taas Tallinna linna- ja koolijuhid, et arutada õppekorraldust pealinna koolides ning vaadata otsa andmetele, et näha, kuidas distantsõpe epidemioloogilise olukorra paranemisele kaasa on aidanud. Koolid jätkavad enamikus distantsõpet rotatsioonipõhimõtte alusel ning otsustavad ise, milliseid klasse millal distantsõppenädalale saata. Pelgulinna gümnaasiumi direktori Tõnu Piiburi sõnul võiks aga arutada, kas distantsõpe või suurem iseseisva õppe maht võikski igapäevaseks õppevormiks jääda.