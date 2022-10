RASEDA PIHTIMUS: „Appi! Mu seksiisu on nii suur, et meeski on sellest tüdinenud!“

„Ma poleks iial uskunud, et raseduse lõpus nii suur seksiisu võib olla. Aga võta näpust ja see pole üldse tore!“ kirjutab kohe 8. kuud rase Maris. „Kui alguses pidas mu mees seda toredaks, siis nüüd on temagi sellest väsinud,“ tunnistab ta ausalt.