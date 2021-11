Emad üksmeelel: koroonaajal lapse lasteaeda saatmine aitab elu normaalsena hoida 

„Olen oma eelkooliealise tütre julgelt lasteaeda saatnud, sest viirusehirm ei kaalu üle teiste lastega koosolemise rõõmu,“ sõnab kolme lapse ema Helen. „Tema kodus hoidmine oleks raske nii meile vanematena, kui ka talle endale. Nii elavaloomulist last on lihtsalt kriminaalne kodus hoida, sest ta vajab teiste lastega suhtlemist ja tegutsemist,“ on Helen veendunud ja arvab, et kodus passiks tütar enamuse ajast ekraani, sest õues pole ju kellegagi mängida. „Ilmselt jääks ka kooliks ettevalmistus saamata, sest minuga ta lugemist või arvutamist õppida ei taha. Tõenäoliselt ei kao koroonaviirus ka järgnevatel aastatel mitte kuhugi, seega las lastele jääda alles nende rõõmud olla koos eakaaslastega.“