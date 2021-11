MÄNGUAUTOMAATIDE KOGUJA: minu juures muutuvad isadki taas lasteks! 

/Avapildiks (piltideks)KOGUJA OMA KINDLUSES: Valter ütleb, et vargaid ta ei karda – kes jõuakski terve tonni ja rohkemgi kaaluvaid automaate maa alt minema tassida? Ka kaklema pole tema mängusaalis kunagi mindud, sest kohal käivad vaid rahumeelsed mänguarmastajad. Foto: Stanislav Moškov

Juba hommikupoolikul on kolm noort meest leidnud tee Lasnamäel Pae tänavas asuvasse suurde ja sooja maa-alusesse ruumi, kus käib agar kõmmutamine, mida saadavad võimsate ralliautode mootorihääled. Valter Saaliste (37) on siia kokku kogunud ligi 90 Eestis kunagi kasutusel olnud mänguautomaati. Mujal on tal neid hoiul umbes 30, mida ta veel hooldama ja korda sättima peab. Nädalavahetustel käib siin aega veetmas sadu inimesi – nii lapsi kui ka nende 40. eluaastates isasid, kes nii mõnegi siinse mänguautomaadi nooruspõlve meenutades ära tunnevad.