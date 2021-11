SUL ON NOVEMBRIBEEBI? 6 huvitavat fakti nende laste kohta! 

Foto: Pexels

On inimesi, kes ootavad igal aastal sügist. Kuigi päevad muutuvad lühemaks, on novembris ka palju tähistamist. Ent mida tähendab november sünnikuuna? On mõned teaduslikud uuringud, millest tulevad välja eelised ja huvitavad faktid sel kuul sünnipäeva tähistavate beebide kohta. Mom.com on kuus sellist kirja pannud!