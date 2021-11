NÄITA OMA ARMASTUST! 5 lihtsat viisi, kuidas seda teha 

Vanemaks olemine ei ole kerge. See on suur vastutus ja pidev hirm oma lapsed ära rikkuda või katki teha. Ühelegi vanemale pole ilmselt võõrad ka kõhklused stiilis – kas ma teen nende jaoks piisavalt? Pidev tasakaalu leidmine pere, töö, suhte, sõprade ja kõige muu vahel on keerukas. Ent on lihtsaid viise, kuidas lastele näidata, et armastad neid.