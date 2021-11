Esimese koroonalaine ajal enneaegse lapse sünnitanud ema: „Helistati ja öeldi, et tänasest enam tulla ei saa!" 

Ta ütleb, et ei taha lastehaiglat kritiseerida, sest mõistab, et see aeg oli kõigile erakordselt keeruline. Kuid Anu mõtleb sellele, et samal ajal kui temal polnud nakatamisohu tõttu õigust jalga üle haigla läve tõsta, siis haigla personal läks iga õhtu oma koju – kasutati ühissõidukeid, käidi poes ja elati tavalist elu edasi.