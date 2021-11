KUNSTLIKU VILJASTAMISE IMED! 50aastane naine sai üksikemaks pärast 11 aastat proovimist ja 23 viljatusravi 

Austraalias elav Manda Epton sai emaks 2018. aastal, kui 50aastaselt kaksikud sünnitas. Ta otsustas saada üksikemaks, kui 39aastaselt tema pikaajaline suhe purunes. Ta ütleb, et see, et ta on vanem ema, teeb temast mõnes mõttes parema lapsevanema – sest ta ei ole nii tehnoloogiahull kui nooremad vanemad. Moekunstnikul tuli selleks läbida 23 viljatusravi, kolme raseduse katkemine ja kulutada 40 000 naela, et sünniksid tema imelised kaksikud Chloe ja Freya.