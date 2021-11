ÄRRITUNUD EMA: „Targutajate jaoks oled sa alati vales vanuses, et lapsi saada!“ 

„Nii kummaline, et teistel on alati oma arvamus sinu keha, otsuste ja valikute kohta. Miks? Kui sain 30 ja polnud ikka veel ema, oli terve suguvõsa mures, et millal need lapsed küll minul tulevad. Osad arvasid, et minust ei saagi ema,” tõdeb Karmen. Praegu on tal kaks last.