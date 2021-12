EMA PIHTIMUS: „Sain lapsed „valel ajal“ ja jäin seepärast sõbrannadest ilma!“ 

Kaie meenutab, et kui tal esimene laps sündis, lubasid kõik sõbrannad käia last hoidmas ja väiksekesega mängimas. Reaalsus oli aga midagi muud. „Ma olin nii üksi! Teised käisid pidudel, tähistasid jaanipäeva, aastavahetust, kõike suure mölluga. Mina istusin kodus, rinnad valutasid, kõht rippus ja kakased mähkmed haisesid kraanikausi all prügikastis. Keegi ei tundnud minust puudust. Vahepeal tundus, nagu oleksid nad mu olemasolu ära unustanud,“ meenutab Kaie tollaseid emotsioone. „Ma ei pane seda neile pahaks. Me olime erinevates eluetappides, aga nii palju jaksad ikka ju huvi teeselda, et küsid, kuidas sul läheb!“