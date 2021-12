Su laps on valiv sööja? Söömisharjumusi tasub üritada muuta! 

„Kui laps ei taha mõnda toitu süüa, siis kindlasti ei tohiks kohe alla anda,“ ütleb laste toitumisnõustaja Margit Rannamets. Ta soovitab kõigepealt mõelda, kas laps ka päriselt valib toitu. Kui mõned päevad toidupäevikut pidada ja panna kirja kõik, mida laps sööb või ei söö, siis võib selguda, et tegelikult ta sööb küll, ja isegi väga palju, ainult et põhitoidukordadeks on tal isu rikutud ja siis tundubki, et laps ei söö midagi.