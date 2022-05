Kaheksa viga, mida sa tõenäoliselt lapsevanemana teed – ja kuidas neid vältida?

Me kuuleme ikka ja jälle igalt poolt – lapsevanemaks olemine on selle planeedi kõige raskem töö. Aga kas ikka on? Kas tõesti on õnneliku, terve ja hästi käituva lapse kasvatamine keerukam kui raketiteadus, milleks on vaja doktorikraadi? Või tahame lapsevanematena, et meid ei mõistetaks iga ebaõnnestumise pärast süüdi?