MIS VÄRK ON? Miks mõnes kodus hakkavad päkapikud käima juba 1. advendist, mõnes peres alles 1. detsembrist? 

Liisa peres on päkapikud hakanud käima 1. detsembrist. Nii oli juba siis, kui Liisa ise ja tema õde olid väikesed. Nüüd jätkub traditsioon tema enda kahe lapsega. „Ilmselt seetõttu, et jõulud ja päkapikuaeg algavad ikka detsembris ning ka jõulukalendrid algavad 1. detsembrist, mitte 1. advendist,“ arvab ta. „Suured kalendrifännid me pole tegelikult olnud, see ampsuke seal on nii väike. Kuna lapsed on maiad, siis toob päkapikk ikka mingi väikese šokolaadi või kommi, vahel nätsupaki või muud taolist.“