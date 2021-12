STRESSIVABA VETSUSKÄIK: mida teha, kui laps on kimpus kõhukinnisusega? 

Kõhukinnisust ei tohi jätta tähelepanuta

Samal teemal Väikelaps KEHV KAKAGRAAFIK?! Kuidas ravida beebit, kellel on kõht kinni? Kindlasti ei tohi lapse kinnist kõhtu jätta tähelepanuta, vaid seda peab ravima. Kui kõhukinnisusele tähelepanu ei pöörata, siis kaotab laps söögiisu, ta on kahvatu ja väsinud ja kogu aeg vaevas. Tal tekib kõhuvalu ja võib oksendama hakata, kuna toit ei lähe edasi. Laps võib ka püksi kakama hakata, kuna väljaheide surub lihaste peale, mis hoiavad kakat kinni. Need lihased muutuvad tundetuks ja laps ei tunnegi ise, et ta kakab.

„Kui probleem on kestnud kaua, võivad anuse ümbrusse tekkida fissuurid ehk lõhed, mis on väga valulikud ja võivad hakata veritsema. Kui laps kakab püksi, siis määrdunud pükstes leiduvad soolebakterid võivad põhjustada infektsiooni ka lapse kuseteedes, põies ja hiljem ka neerudes,“ ,“ hoiatab dr Just.

Kaua kestnud kõhukinnisusega võivad kaasneda ka probleemid pissimisega. „Kuna väljaheite kogunemisel soolde sool laieneb, siis hakkab see suruma põie peale ja tekivad probleemid pissimisega – nii päevane püksipissimine kui ka öine voodisse pissimine. Kui need situatsioonid korduvad ja kestavad, siis mõjuvad need halvasti lapse enesetundele ja psüühikale. Sõbrad võivad narrima hakata ja lapsel on enda pärast häbi,“ kirjeldab dr Just, miks kõhumuredega tuleb aegsasti tegeleda. Selline situatsioon häirib kogu pere elu ja see ei ole lapse süü: tal on vaja abi ja teda on täiesti võimalik aidata.

Ravi algab toitumise korrastamisest

Kõhukinnisust saab ravida, aga see nõuab kannatust ja aega. „Alustuseks tuleks korrigeerida lapse menüüd. Tähtis on, et laps jooks piisavalt vett ja toituks regulaarselt. Sööma peaks iga päev samal ajal ning toiduportsjonid peaksid olema pigem väikesed. Last ei tohi sundida sööma midagi, mida ta ei taha – tal tuleks lasta süüa toitu, mis talle meeldib, lisades sellele aegamööda toiduaineid, mis turgutavad seedimist. Lahtistava toimega on näiteks kiivid, pirnid, ploomid, värsked mustikad, küpsed banaanid, küpsetatud juurviljad ning kiudaineterikkad toiduained,“ loetles dr Just. Kõhukinnisust tekitavad aga riis, manna, valge sai, õunad, pooltoored banaanid ning suures koguses tooreid juurvilju.