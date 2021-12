Lavastaja Kati Kivitar: „Lihtne on last võltsi ja odava lavastusega teatrist sootuks peletada.“ 

„Mu oma kallis poisieksemplar sai üheks eesnimeks Valter,“ sõnab Kati. „Temaga koos kasvamine ja oma elu seadmine imelisse Karlovasse Tartus on teinud mind professionaalsete valikute osas üsna kaalutlevaks. Kui miskit lavastada võtan, siis jälle vaid selliseid töid, mille esietendumise päeval on tunne, et olen saanud rohkem kui andnud. Heas meeskonnatöös, väärt dramaturgia seltsis nii tavaliselt ju peakski olema.“