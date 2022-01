JÄLG LAPSE VAIMSELE TERVISELE! Tülitsevad vanemad mõjutavad juba kuue kuu vanust beebit 

Foto: Vida Press

Igas paarisuhtes tuleb ette konflikte - see on loomulik, sest suhtes on kaks erinevat inimest. Ideaalis võiksid vanemad oma soovidest-ootustest teineteisele teada anda rahulikult ja teist osapoolt väärtustaval viisil. See õpetab lastele, et erimeelsustele on võimalik lahendus leida, ja annab neile käitumismustri tulevikuks. Paraku näevad paljud lapsed ka tõsiseid tülisid vanemate vahel, millega võib kaasneda vaimne ja füüsiline vägivald - ja need kogemused mõjutavad lapse psüühikat väga pikka aega.