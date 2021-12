KRÕBE PAKANE! 7 talvist põhitõde laste riietamiseks 

Foto: Pixabay

Eesti talv on tagasi ja kaunim kui eales varem! Ent kuidas ootamatult saabunud krõbeda pakasega lapsi riietada, et nad tuppa tulles higist ei tilguks ega õues külma ei saaks? On hulk nippe, mis aitavad vältida nii laste üle- kui ka alariietamist.