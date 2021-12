MÄNG ELU HINNAGA: kodusünnitusel võib last tabada hapnikupuudus või ema kaotada liiga palju verd 

Foto: Pexels

„Me ei pea ootama ära mõne lapse surma selleks, et öelda: kodusünnitus on ohtlik,“ rõhutas Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas. „Kodus sünnitades võib last tabada hapnikupuudus või on vaja teda elustada, kodus aga pole võimalik päästa ei lapse ega ema elu.“ Ometi sünnib Eestis üha rohkem lapsi kodus, sest emad justkui soovivad olla vabad meditsiini „ahelatest“.