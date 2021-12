MÄNG ELU HINNAGA: kodusünnitusel võib last tabada hapnikupuudust või ema kaotada liiga palju verd 

Mullu sündis Eestis kaks korda rohkem lapsi kodus kui aasta varem – kokku 124. Paljud naised on osaliselt ka koroona tõttu võtnud ette selle hulljulge sammu, sest haiglad ei lasknud vahepeal viiruse suure leviku tõttu isasid ligi.

Samas on üha rohkem naisi, kes väidavad, et nende kodusünnitus oli „juhuslik“, kuigi naistearstid mainivad anonüümselt, et tegelikult on nn üllatussünnitused tihti ette kavatsetud.



Ja kahjuks on nad ka ette plaaninud vene ruleti lapse eluga. Alles septembri lõpus käis uudistest taas läbi jutt kodusünnitusest, mis lõppes lapse surmaga.