VÄSITAV KÖHA JA HINGELDUS: sellest viirusest põhjustatud haigus võib beebidel kulgeda eriti raskelt

RS-viirus on üks sagedamaid ülemiste hingamisteede infektsioonide põhjustajaid beebidel ja väikelastel. Eelkooli- ja kooliealistel on see harva raske kuluga, tõsisemalt puudutab haigus peamiselt beebisid ja ennekõige enneaegseid, kirjutab Triinu-Mari Ots, Laagri Perearstikeskuse juhataja ja perearst.