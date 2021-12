JÕULUD KUI KINGIUPUTUS?! Kui kalleid kinke peredes tehakse? Kas vanavanemad matavad kuuse pakkide alla? 

„Mulle meeldib, kui kuuse all ikka pakke jagub. Seepärast pole meil olnud traditsiooni teha üks suur kingitus, vaid on mitu väikest: ühes näiteks mingi mäng, teises riideesemeid, kolmandas pusle või midagi taolist,“ sõnab Kertu, kelle peres on kasvamas kaks poega. Kuna poisid on juba päris suured, on viimastel aastatel tekkinud mure, mida neile kinkida. „Mänguasju enam ei taheta. Tehnikavidinad on kallid ja neid mitut ei osta. Tänavu saavad spordikellad ja sõidame hoopis Lapimaale. Lapsed on kursis, et mingit pakisadu ei tule,“ on naise sõnul sel aastal plaanid natukene teised.