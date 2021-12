EMA PIHTIMUS: „Süda tilgub verd. Kuidas ma seletan lastele, et nende jõuluvanal ei ole raha?“

„On alanud minu jaoks aasta kõige raskem aeg – jõulud. Miks raskeim? Sest kui raha on täpselt nii palju, et jagub elus püsimiseks, tilgub alati süda verd, kui laste jõuluunelmad purunevad,” ohkab 29aastane Kirke, kes kasvatab kolme last.