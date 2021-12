RAVIMIAMET SELGITAB: asenduseks ostetud vaktsiin ei tekita väikelastel rohkem palavikku kui eelmine 

Foto: Vida Press

Inimeste seas levib kahtlus, nagu oleks praegu kasutatavad väikelaste vaktsiinid kõrvaltoimete poolest veidi kehvemad kui need, mis hukkusid terviseameti külmlao õnnetuses (loe lugu SIIT). Ravimiamet kinnitab, et nn uute vaktsiinide kohta on tulnud kaebuseid, kuid ei saa öelda, et neid on rohkem, kui eelmise vaktsiini puhul.