Kümme ideed, mida poetada TikToki generatsioonile kingikotti 

8. Ilutooted otse Koreast leiavad koha iga noore neiu õhtuses ja hommikuses rutiinis. Üha suuremat populaarsust on kogumas just Korea tooted, mis sisaldavad Aasia märgaladel kasvavat Centellat. Tegu on populaarse ravimtaimega, millel on antibakteriaalne ja puhastav toime, olles abiks probleemse naha ohjamisel.