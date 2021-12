EMA PIHTIMUS: „Unistasime mehega, et kui lapsed on suured, saame jälle vabadust nautida. Aga mida me nüüd teeme?” 

„Kuigi meie noorim on alles 15aastane ja elab kodus, on ta siiski piisavalt suur, et saada endaga ise hakkama. Ehk see laste sõidutamine ja pidev nende eest hoolitsemine on läbi. Meil on lõpuks aega teha asju siis, kui me neid tahame, mitte siis, kui me saame. Tulemuseks on hoopis see, et me teeme kõike eraldi,” kurdab ta.