Mida sinu laps internetis teeb? Reeglid, mida tuleb õpetada! 

„Ma pidin end väga tagasi hoidma, et mitte karjuma hakata. Koristasin kiiresti tundliku sisu ära, tegin veel paar hingamisharjutust ja kutsusin lapse enda juurde. Ütlesin, et need olid lahedad videod. Kuid et palun, ära kunagi filmi enda kodu ega pane seda üles. Inimesed, kel pole head tagamõtted, võivad seda näha ja teha meile halba,” sõnab Mari. Laps kuulas ema jutu ära ja sai aru, et see ei olnud tõesti hea mõte. Rohkem pole ta selliseid asju teinud.