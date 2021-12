Pahalased vallutavad beebinimed! Kas paneksid oma lapsele mõne neist? 

Vanemad ammutavad inspiratsiooni ekraanil kuvatavatelt kurikaeltelt, sealhulgas Batmani Bane’ilt ja Thori Lokilt, ent kõige populaarsem on sarimõrvar Dexter. Ühendkuningriigi statistikaameti analüüs näitab, et just need on ühed populaarsemad pahalaste nimed, mida on lastele pandud.