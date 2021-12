Maadled kodus teismelisega? See juhis aitab sul ellu jääda! 

Foto: Vida Press

Kui lapsevanemad on üle elanud beebi öised söötmised, väikelapse vihahood ja seejärel „tagasi kooli” minemise, miks siis valmistab neile nii palju muret järeltulija jõudmine teismeikka? Mõeldes sellele, et teismeiga on intensiivne kasvuperiood, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt ja intellektuaalselt, on igati arusaadav, et see ei mõjuta ainult last ennast. Kuidas aga need aastad üle elada?