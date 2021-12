EMA PIHTIMUS: „Kuidas ma seletan lastele, et issi ei tule jõuluks nende juurde, sest tema uus pere on tähtsam?!” 

„Kui pakkusin välja, et võin lapsed saata pärast jõululaupäeva Soome nende juurde sain kiirelt vastuse, et see pole hea mõte, kuna tema uue naise pere tuleb jõuludeks sinna ja meie ühised lapsed võibolla tekitaks uues ämmas ja äias tuska. Aga kas meie lapsed on siis vähem tähtsamad?„ küsib ta. „Tema arust poleks see mõistlik, sest neil on majas beebi ja inimesi ning kära niigi palju!“