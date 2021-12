EMA PIHTIMUS: „Jõulud ämma juures ajavad mu hauda!“ 

„Jõulud on kohe käes ja kuigi see peaks olema üks idülliline aeg, olen ma juba vähemalt nädala jagu stressis, sest see tähendab liiga paljude sugulaste nägemist ja pidevat kurtmist mu laste üle,“ räägib kahe lapse ema Kaari. „Mu ämm arvab, et tema lapsed olid kõige ideaalsemad ja tublimad ning kõik teised jäävad neile igavesti alla!“