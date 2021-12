EMA PIHTIMUS: „Miks mehe eksnaine nõuab lastele hirmkalleid kinke?” 

„Igal aastal juba oktoobrist hakkab jõuluteema päevakorda kerkima. Mehe eksnaine ei anna enne järele, kui lapsed saavad oma kallid kingid. Neid ei osta ta mitte ise, vaid selleks on ikka laste isa. Aga miks peavad lapsed üldse mitmesajaeuroseid kingitusi saama?“ on Krisse hämmingus. „Vahel tundub mulle, et ta paneb ise lastele pähe nii kallid kingimõtted, et meid lüpsta. Oleks, et tegu on pühapäevaisaga, aga ei – isa on lastega pidevalt koos ja osaleb nende elus igapäevaselt, hoolimata purunenud suhtest!“