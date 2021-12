LIIGA ERGUTAVAD?! Kuidas mõjuvad mudilastele populaarsed CoComeloni salmikesed? 

Ekraaniaeg on alati tundlik teema. Mõned vanemad on kehtestanud ranged reeglid, kas üldse ja milliste ajapiirangutega lubada lastel ekraane kasutada. Ameerika pediaatriaakadeemia soovitab alla 18 kuu vanustele lastele ekraaniaega üldse mitte pakkuda, kui see pole just videokõne, ning maksimaalselt tund aega kõrgekvaliteedilist programmi kaheaastastele ja vanematele lastele.