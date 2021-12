KAS VÄIKE VALGE VALE ON LUBATUD? Kuidas mõjutab meie lapsi maailma suurim pettus – jõuluvana? 

Ka Eestis kuuluvad vanemad pigem jõuluvana leeri. „Meie peres käib jõuluvana – see pakub lapsele siirast rõõmu, maagiat ja arendab kujutlusvõimet,“ sõnab kolmeaastase poja ema Kerli. Tema sõnul on endalgi vahva, kui laps hommikul kaissu jookseb ja ütleb, et päkapikud krabistasid öösel nii kõvasti, et ei saanud magada. „Kogu see fantaasia, mis sellega kaasa tuleb on nii vahva. Ma ei näe, et see lapsele kahju teeks,“ leiab ta.