EMA PIHTIMUS: „Emad ise lähevad kinkidega lolliks ja siis ohivad! Üks väga tahetud asi rõõmustab last kindlasti rohkem kui mitu suvalist!“ 

Foto: Pexels

„On inimesed, kes on kahe jalaga maa peal ja suudavad ka jõulude ajal kaine mõistuse säilitada. Ja siis on need, kes keeravad jõulude ajal ikka korralikult vindi üle,“ räägib lapsevanem Maris. „Ma ei saa aru – emad ise lähevad kinkidega lolliks ja siis ohivad, et lapsed ei hinda midagi!“