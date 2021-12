10 kõige hullemat asja, mida lahutuse ajal oma lapsele öelda 

Foto: Vida Press

Me kõik ütleme aeg-ajalt asju, mida hiljem kahetseme, aga vanematel pole kriitilisemat aega oma sõnu jälgida, kui seda on lahutus. Nähvamised, mis sellel pingelisel ajal suust lipsavad, ei pruugi mitte ainult kohtus sulle endale kahju teha, vaid võivad kahjustada ka last.